Catalogul John Lennon va fi lansat, în ediţie limitată, la ziua de naştere a artistului

Catalogul John Lennon va fi lansat, în ediție limitată, la ziua de naștere a artistului

Ştire online publicată Vineri, 20 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Catalogul John Lennon - Box of Visions, care va include, printre altele, grafică realizată de legen-darul muzician britanic și note scrise de mână, va fi lansat în ediție limitată anul acesta, în ziua când fostul Beatles ar fi împlinit 70 de ani, și va costa nu mai puțin de 125 de dolari. Din 9 octombrie, colecționarii se vor putea bucura de un album cu desene concepute pentru grafica discurilor din cariera solo a lui Lennon și de un ghid complet al creației muzicianului. Catalogul nu va include și CD-uri cu muzica lui Lennon. Vor fi, în schimb, un DVD și trei CD-uri reînregistrabile, precum și un suport pentru discuri sub formă de carte, toate personalizate. Box of Visions va fi scos la vânzare în doar 7.500 de exemplare, fiecare dintre acestea având marcat un număr unic de înregistrare.