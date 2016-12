Cătălina Ponor, probleme cu „soacra”?!

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Tommy Ramos, iubitul Cătălinei Ponor, neagă spusele gimnastei potrivit cărora urmează să-i ofere inelul de logodnă. Mai mult, mama portoricanului este chiar deranjată de această ipoteză, declarând că nu are fiu de însurat.În ciuda faptului că gimnasta Cătălina Ponor visează ca iubitul ei s-o ceară în căsătorie, se pare că Tommy Ramos vrea să mai aștepte până când îi va oferi inelul.„Este adevărat că sunt implicat într-o relație cu Ponor, dar o luăm treptat, mai întâi, să ne cunoaștem!”, a declarat acesta, potrivit enational.ro.Cea care a fost de-a dreptul revoltată de ideea unei logodne între Tommy și Cătălina a fost chiar mama sportivului, care neagă vehement o astfel de posibilitate.„Nu știu de ce se tot vorbește despre asta. Tommy este o persoană publică și văd acum că toată lumea vrea să-l ia de bărbat! Aud că aș fi venit prin România, că sunt prietenă cu mama fetei ăsteia... Da, ei se cunosc, dar nu se logodesc sau căsătoresc, nici vorbă! Tommy are obiective clare, trebuie să termine facultatea. Iar cei care mă cunosc, știu că sunt ca o cloșcă protectoare pentru cei trei fii ai mei. Oameni buni, nu mai credeți tot ce se spune!”, a declarat mama gimnastului.