Cătălin Zmărăndescu s-a iubit cu Sexy-Brăileanca

Ştire online publicată Miercuri, 23 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Reporterii Cancan au aflat amănunte incendiare din viața intimă a Florinei Mihăilă, cunoscută tuturor românilor sub pseudonimul Sexy-Brăileanca.Se pare că blonda nu i-a servit drept material erotic doar fotbalistului Cristian Daminuță, ci l-a înfierbântat și pe puternicul Cătălin Zmărăndescu, căzându-i cu tronc acestuia la puțin timp după ce a divorțat.O prietenă de-a fostei actrițe porno a oferit jurnaliștilor o discuție purtată pe messenger între cei doi foști îndrăgostiți, după ce relația lor se sfârșise.„Vreau să te văd. De ce nu mă mai vrei?”, se ruga Sexy-Brăileanca, însă răspunsul lui Zmărăndescu a fost unul prompt: „Nu ai cum să fii doar a mea”.Insistentă, brăileanca a continuat: „Am fost doar a ta cât am fost împreună. Nu ți-am greșit cu nimic. Nu mai râde că așa e. Nu am fost cu nimeni în afară de tine”.„Da, și cu alții. Și la combinații? Nu, că tu nu mă asculți niciodată”, s-a ținut tare luptătorul.Potrivit sursei, se pare că idila celor doi s-ar fi terminat după câteva luni, din cauza geloziei lui Zmărăndescu: „El nu era de acord cu ce muncea ea. Nu-i plăcea că se ducea să facă animație în cluburi. La început a fost ok, chiar i-a zis să se mute cu el la București. După care el a plecat la Londra și Florina a vrut să meargă la el. Însa Cătălin nu a mai vrut”.Contactată telefonic, Sexy-Brăileanca a fost surprinsă: „Poftim? Nu știu de unde făcut rost de discuția asta. Nu vreau să comentez nimic despre acest subiect”.