Cătălin Măruţă, idilă cu Augusta Lazarov

augusta si maruta

Da,cei doi au fost impreuna pe vremea cand erau doar doi olteni ambitiosi veniti in Capitala sa isi faca un rost.El, Maruta, era un proaspat student la Drept iar Augusta o tinerica aspiranta la facultatea de Geografie, care, din cand in cand, se straduia sa faca munca de corector la un saptamanal.Isi imparteau timpul intre pranzurile ieftine si bune de la cantina televiziunii Europa Nova detinuta de Iosif Constantin Dragan si deplasarile la Craiova sau Targu Jiu despre care cei doi vorbeau cu pasiune de cate ori avea cine sa-i asculte.In rest farmecele Augustei si un anume tip de disponibiltate dublata si de SANSA , in multe privinte, au facut ca Augusta sa avanseze destul de rapid in nmass-media in timp ce Maruta s-a afirmat mai tarziu.Se mai pot spune multe insa ce rost are? Niciunul nu vrea sa recunoasca momentele de inceput cand erau un nimic si o "nimica" pentru multa lume...Dreptul la intimitate ii ajuta, probabil, sa creada ca au devenit ceea ce sunt prin puteri proprii.Sarmani "regi" fara coroana!