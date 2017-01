Cătălin Botezatu pregăteşte o răzbunare

În ultima parte a autobiografiei,

Cătălin Botezatu pregătește o răzbunare

Copii, părinți, adolescenți și mulți fani au venit, duminică seară, în număr mare la Diverta (City Park Mall) pentru a participa la evenimentul lansării primei părți a biografiei lui Cătălin Botezatu, „Trei vieți. Pedeapsa”, scrisă de jurnalista Monica Vlad. Fără fițe de vedetă de plastic, fără a se poticni de privilegiile pe care i le acordă celebritatea, designerul s-a fotografiat cu toți cei care au vrut o amintire cu el, le-a dat autografe celor care i-au cumpărat cartea, a stat de vorbă cu ziariștii și cu cei care vroiau să afle mai multe despre el. Designerul ne-a vorbit despre biografia sa, care va cuprinde trei părți. În prima dintre ele, „Pedeapsa”, Cătălin Botezatu vorbește despre cele mai neplăcute experiențe prin care a trecut: „Toată lumea credea că va fi o carte plină de glam, de femei, dar am început prin a-mi asuma cea mai neagră perioadă a vieții mele. Am intitulat-o «Pedeapsa» pentru că am fost pedepsit pe nedrept. Pedeapsa pentru că am acceptat să tac, să protejez oameni nevinovați sau oameni vinovați, deși poate acum, dacă stau să mă gândesc, n-am procedat tocmai bine, dar mă simt mai împăcat cu mine însumi. Pedeapsa pentru că poate am făcut greșeli în viață pentru care a trebuit să plătesc mai târziu”. Celebrul designer recunoaște că a avut nevoie de mult curaj pentru a-și expune astfel experiențele: „E nevoie de curaj să te poți întoarce în timp, să retrăiești acele momente cumplite. În carte am încercat să le povestesc cât se poate de bine”, explică Botezatu. În cea de-a doua parte a biografiei, vor fi aduse în lumină adevărate iubiri ale lui Cătălin Botezatu, dar și figu-rile cunoscute ale modei: „Va fi vorba despre partea nuanțată, romantică a vieții mele pe care, de multe ori, unii ziariști au încercat s-o mini-malizeze, s-o șteargă. E vorba de adevărate iubiri, adevăratele femei din viața mea. Cu bine, cu rău, cu momente de fericire și de nefericire. Poate și momente legate de fashion, de oameni celebri din toată lumea”. În ceea ce privește ultima carte, Cătălin Botezatu ne-a spus că aceas-ta „va lovi prin vorbe”: „Așa cum eu, de-a lungul timpului, am fost lovit - n-am să uit niciodată c-am fost lovit gratuit - și-atunci poate că în ultima carte voi încerca să-i lovesc și eu, însă cu finețe, rafinament și eleganță pe acei oameni care s-au grăbit să mă catalogheze, acei oameni în permanență frustrați, care încearcă să găsească un defect la mine, doar de dragul de a avea un defect. Nu s-a născut nimeni perfect, toți cădem în păcat mai devreme sau mai târziu, nu știu dacă cineva poate ridica piatra s-o arunce către celălalt. Cunosc trecutul celor care vorbesc cu nonșalanță despre mine, și atunci e puțin periculos”. Conform designer-ului, celelalte două părți ale biografiei vor fi lansate anul viitor.