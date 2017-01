Cătălin Botezatu, exclus de pe listă la nunta Biancăi Drăguşanu

Cătălin Botezatu, exclus de pe listă la nunta Biancăi Drăgușanu

Bianca Drăgușanu și iubitul ei, Victor Slav, se pregătesc intens de nuntă, însă își doresc una discretă, fără sute de invitați, așa cum este moda printre vedete. Victor Slav a dezvăluit, pentru Libertatea, că vor avea o petrecere restrânsă, invitați fiind doar cei apropiați lor. Persoane din anturajul viitorilor miri au șoptit că pe lista invitaților nu figurează nici Cătălin Botezatu și nici Anda Adam, adică foștii lor iubiți.Cinci luni i-au fost suficiente lui Victor Slav pentru a se convinge că Bianca Drăgușanu este femeia perfectă pentru el, așa că a făcut pasul cel mare și, înarmat cu un inel de logodnă, i-a cerut mâna focoasei roșcate: „Inelul înseamnă iubire. Da, declar aici, în fața întregii națiuni, că am cerut-o de soție. I-am pus mâna la ochi, i-am spus că vreau să-i fac o surpriză. A deschis ochii și i-am dat inelul. Nu a înțeles ce se întâm-plă. Am făcut o declarație ca la carte. Mi-a zis «Da»”, a spus Victor Slav.Acestuia nu prea îi place agitația, așa că, atunci când a făcut lista invitaților, a tăiat multe nume. „Ne dorim o nuntă la care să participe familiile noastre și prietenii apropiați. Eu încă nu am decis câte costume o să port sau dacă îmi voi alege vestimentația de la un designer autohton sau de la unul internațional”, a declarat viitorul ginerică.Victor e gelos din fire, așa că nici gând să-l invite pe Cătălin Botezatu fostul iubit al Biancăi, la mărețul eveniment. Cătălin ar fi vrut să vină la nunta roșcatei, indiferent cu cine s-ar fi măritat, dorință pe care și-a manifestat-o în urmă cu doi ani, când s-a oferit chiar să-i lucreze gratis ținuta de mireasă. Bianca și-a luat gândul de la această posibilitate, așa că acum postează pe Facebook fotografii cu tot felul de rochii și-și întreabă prietenii care model i s-ar potrivi mai bine.Bianca Drăgușanu a postat o fotografie pe contul ei de Facebook cu modelul de rochie pe care ar dori să-l îmbrace în ziua în care va fi mireasă. Piesa vestimentară este foarte mulată, tip sirenă, drept pentru care fanii vedetei au apreciat faptul că Bianca va avea posibilitatea să-și etaleze formele, însă au și avertizat-o că nu se va putea mișca în voie.