Cătălin Botezatu, despre prima iubire…

Ştire online publicată Luni, 14 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cătălin Botezatu, unul dintre cei mai doriți bărbați din România, a publicat pe pagina personală de Facebook o serie de fotografii cu femeia despre care spune că ar fi fost prima lui iubire adevărată, în ciuda relației pe care o are cu Anda Adam. Este vorba despre Dana Ospitariu, o blondă care i-a pus inima pe jar lui Bote în trecut.„Dana Opsitaru...my first love and now my best friend ? (Prima mea iubire si acum cea mai buna prietena a mea?)”, a scris Catalin pe Facebok, în dreptul imaginilor cu ea.