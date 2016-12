Cătălin Botezatu dă cărţile pe faţă: „Eu cu Anda suntem împreună dinainte de vară“

Cătălin Botezatu dă cărțile pe față: „Eu cu Anda suntem împreună dinainte de vară“

Ştire online publicată Joi, 03 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Într-un interviu, Cătălin Botezatu a acceptat să vorbească despre începuturile relației lui cu Anda Adam, care a avut loc cu mult timp în urmă, înainte ca în viața lor să apară foștii iubiți, Bianca Dră-gușanu și Victor Slav, cu care îi asociază toată lumea. Cât despre zvonurile privind faptul că și-ar dori un copil, designerul le dezminte radical.„Dacă relația cu Anda va merge bine, va fi bine. Dacă va merge rău, asta este! Toată lumea crede că relația cu Anda e de fațadă și că e o coincidență prea mare că ei au avut nunta acum. Dar eu cu Anda, public, suntem împreună dinainte de vară, de când au apărut primele poze cu noi, împreună. Nu hotă-râseră ei nunta și cununia, și noi eram împreună! S-au precipitat lucrurile acum pentru că a fost nunta, dar, altfel, nu am făcut nimic împotriva lor. Când eu am cunoscut-o pe Anda, din toate punctele de vedere, să mă ierte Dumnezeu!, nu existau nici Bianca, nici Slav. Între noi s-a consumat ceva frumos cu mult înainte să existe aceste două personaje. Apoi, ne-am mai văzut uneori pe la evenimente și mai târziu a urmat relația ei cu Victor. Eu am mai fost cu anumite persoane, inclusiv cu Bianca. După, și în viața Biancăi au mai urmat alți bărbați, și în viața mea alte femei. În final, Bianca a ajuns cu Victor, iar eu cu Anda. Înțeleg că poate părea ciudat, dar a trecut mult timp de când eu m-am despărțit de Bianca ca să se poată spune că are vreo legătură. E simplu. Asta e lumea în care ne învârtim noi, ce să fac? Nu am căutat, dar s-a nimerit! Așa a fost să fie. Plus că e o relație mișto între noi, și nu una programată. Fapt doveditor că merge și ține de atâtea luni. Ea are treaba ei, eu am treaba mea. Ne întâlnim când avem timp și e foarte tare. Noi vorbim toată ziua prin mesaje și vorbim și la telefon”, scrie libertatea.ro.