Cătălin Botezatu: „Am fost comparat adesea cu un armăsar pur-sânge”

Ştire online publicată Marţi, 05 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Designerul Cătălin Botezatu are o nouă pasiune de care se bucură ori de câte ori are un pic de timp liber: echitația.El a descoperit acest sport în momentul în care a primit un cal cadou de ziua lui, informează protvmagazin.ro.„Am început să iubesc animalele și, mai ales caii, atunci când, cu mulți, mulți ani în urmă, o bună prietenă de-ale mele, o manechină de suflet, mi-a dăruit de ziua mea un cal.Burebista îl chema, de care tot ea s-a ocupat, deși a fost un dar. Pentru că timpul, nici pe vremea aceea, ca și acum, nu-mi permitea să am grijă de animale atât de sofisticate.În schimb, ori de câte ori aveam timp, mergeam să îl văd, să am grijă de el și să îmi petrec timpul cu el. Nu degeaba, de multe ori, prieteni din anturajul meu m-au comparat cu un cal.De acolo, și acele bârfe legate de mine, în care toată lumea mă asemăna cu un cal pur-sânge, care niciodată nu alerga pentru a câștiga o cursă, ci pentru a-și întreține corpul”, povestește vedeta.Cătălin consideră echitația un sport minunat, care-l ajută să scape de grijile din cotidian și pur și simplu să se detașeze de toți și de toate.„Atunci când călăresc, aleg un loc extrem retras ca să mă plimb, uitând de tot, fiind ușor de la acea înălțime a calului, încercând (fără niciun fel de modestie) să sfidez tot ce mi s-a întâmplat rău până în acel moment și încercând să privesc către viitor”, concluzionează el.