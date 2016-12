Cât de eficientă este metoda “retragerii”?

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Coitus interruptus este probabil prima metoda contraceptiva folosita vreodata. Denumita si retragerea sau metoda retragerii, Coitus interruptus este metoda contraceptiva prin care partenerul retrage penisul din vagin inainte de a ejacula. Probabil cea mai veche referire la aceasta metoda este istorisirea lui Onan din Torah. Se crede ca acest text a fost scris cu 2500 de ani in urma. In vechile civilizatii din Roma si Grecia erau preferate familiile mici si se stie ca erau practicate o serie de metode de control a sarcinii. Exista texte care ii determina pe istorici sa creada ca retragerea era uneori folosita ca metoda contraceptiva. Totusi, aceste societati vedeau controlul sarcinii ca pe o responsabilitate a femeii si singurele metode de contraceptie cunoscute sunt cele controlate de femeie (unele eficiente, cum ar fi dispozitivele uterine (pesare), iar altele total ineficiente, cum ar fi amuletele). Dupa caderea Imperiului Roman in anul 400, practicile contraceptive au inceput sa se reduca; folosirea dispozitivelor uterine, de exemplu, nu mai este mentionata in documente pana in secolul al XV-lea. Daca metoda retragerii a fost folosita in timpul Imperiului Roman, datele despre folosirea ei se pierd in timpul declinului Imperiului. Un factor care a determinat acest lucru este raspandirea crestinismului, care considera ca pacate toate mijloacele contraceptive. Incepand cu secolul al XVIII-lea pana la dezvoltarea metodelor contraceptive moderne, coitul intrerupt a fost una dintre cele mai folosite metode contraceptive in Europa si America de Nord. Citeste mai departe