Cât costă o noapte de sex cu o vedetă autohtonă

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Sumele se învârt în jurul a 4.000 de euro, 500 de euro sau 100 de euro, iar acestea sunt doar o parte dintre tarifele cerute de unele „celebrități” de la noi, în schimbul unei partide incendiare de sex. Ramona Gabor, plătită cu 4.000 de euro Acesta pare să fie tariful pe care l-a primit sora Monicăi Colum-beanu pentru serviciile sexuale pe care i le-a oferit bulgarului Alexandrov, aspect făcut public de prietena ei Cristina Pană, în direct la emisiunea Cancan TV. Se pare că Ramona Gabor nu este la prima experiență de acest fel. Conform revistei Spy, citată de Dan Capatos în emisiunea „Un show păcătos”, ea a fost contac-tată, la un moment dat, de omul de afaceri Ioan Niculae, care i-ar fi oferit, pentru o partidă de sex, 10.000 de euro, potrivit eva.ro.Daniela Crudu, 10.000 de euro de la Leo de la Strehaia Celebru este scandalul care a transferat-o pe Daniela Crudu de la matinal, la show-ul prezentat de Dan Capatos. Sub atenta supraveghere și îndrumare a Biancăi Drăgușanu, Cruduța și-a negociat un „contract sexual” gras cu cel care este considerat Prințul Țiganilor. Ea i-a cerut bărbatului 10.000 de euro, în schimbul serviciilor se-xuale. „Daniela se văita mereu că nu are bani și nu are mașină și i-am zis că o să-i iau eu una. Un Mercedes. Și am lăsat la ea 10.000 de euro, urmând să vin a doua zi cu restul de bani să luăm mașina”, a declarat Leo de la Strehaia, în direct la Acces Direct. Monica Gabor, 150 de lei Acesta este tariful pe care îl practica fosta doamnă Columbeanu, pe vremea când încă stătea la Bacău. Această dezvăluire a fost făcută de Crina, o fostă colegă de-a ei de meserie, citată de „Libertatea”. „Monica Columbeanu a lucrat cu mine ca escortă. Era 150 de lei cu finalizare. Sex oral și normal. Sau 200 ora. Clientul putea da mai mult, dacă voia sado-maso sau fetișuri, dar Mona nu se băga la așa ceva. De obicei, lua 150, din care 80 rămâneau pe caiet, iar restul îi reveneau ei”, a povestit Crina.