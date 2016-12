Cât ai plăti pentru o după-amiază în compania lui Brad Pitt? Timpul actorului, scos la licitaţie

Cât ai plăti pentru o după-amiază în compania lui Brad Pitt? Timpul actorului, scos la licitație

Ştire online publicată Vineri, 11 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

O după-amiază în compania actorului Brad Pitt a fost scoasă la licitație pe site-ul eBay, din dorința starului american de a strânge fonduri pentru Make It Right, fundația pe care a înființat-o în 2005 pentru a reconstrui casele devastate de uraganul Katrina.Participanții pot să liciteze pentru o după-amiază cu Brad Pitt la fel ca pentru orice obiect scos la vânzare pe site-ul eBay, informează lefigaro.fr. Prețul de pornire, impus de Brad Pitt, este de 10.000 de dolari. Licitația se va încheia pe 16 noiembrie.În afara celor patru ore petrecute în compania starului hollywoodian, considerat unul dintre cei mai frumoși bărbați de la Hollywood, câștigătorul sau câștigătoarea va primi și o invitație pentru două persoane la cea de-a zecea ediție a galei anuale a fundației Make It Right, ce va avea loc pe 10 martie 2012, la New Orleans.Câștigătorul licitației va beneficia, totodată, de două nopți de cazare gratuită la hotelul de lux Hyatt Regency din New Orleans.Cu cinci zile înainte de închiderea licitației, o singură persoană făcuse o ofertă pentru a petrece o după-amiază în compania actorului american.