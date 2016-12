Carmen Brumă, secrete de dietă

Ştire online publicată Joi, 19 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Toată lumea o invidiază pentru silueta perfectă, dar nu a fost mereu așa! Vorbim despre Carmen Brumă care n-arată deloc ca o proaspătă mămică. Însă, e mai puțin știut faptul că în adolescență avea 83 de kilograme."Prăjiturile în general îngrașă, există însă o diferențiere între prăjiturile care îngrașă foarte mult și cele care îngrașă mai puțin, dar contează foarte mult momentul în care le mănânci și cantitatea. Eu astăzi am încercat să reinterpretez să modific, dacă vrei un desert și să îl fac mai puțin caloric și mai sănătos. Am strecurat printre ingrediente făina de migdale, de cânepă, avem ouă, unt ciocolată neagră, unt și în loc de zahăr am pus un îndulcitor natural. Nu, nu am fost plinuță, am fost grasă de-a dreptul. Am făcut multe prostii, dar am învățat din greșeli. Un fost gras se va teme toată viața de îngrășare. Ai această frică și e bine să o ai tocmai ca să nu mai ajungi acolo unde ai fost," a explicat Carmen Brumă, la "Star News", în exclusivitate pentru Antena Stars.