Carmen Brumă: "El doarme şi eu fac sport..."

Carmen Brumă: "El doarme și eu fac sport..."

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Carmen Brumă (37 de ani) este într-o formă maximă, la nici o lună de când a devenit mămică. Iubita lui Mircea Badea a povestit, pentru Libertatea.ro, cum se descurcă în noul rol, dar și cum a reușit, în timp record, să dea jos kilogramele acumulate în perioada sarcinii.“Am început să fac sport imediat ce am ieșit din spital. Cred că acesta e singurul beneficiu al nașterii naturale, că poți să-ți reiei rapid antrenamentul. Din a șasea zi de la naștere am ieșit în parc și am alergat 2 km. Acum merg cu copilul în parc și în tăvița căruciorului am salteluța și coarda. El doarme și eu fac sport în iarbă. Sunt într-o formă excelentă”, a declarat vedeta.“Alăptez, mănânc sănătos. Am mare noroc că bebe doarme cinci ore pe noapte și nu plânge. Eu mă ocup de băiță, de schimbat scutece și îmi place. Mi-a schimbat viața. Mircea este acum la Monte Carlo, dar și când stă acasă, el e plecat seara la emisiune. Bebe doarme singur, în pătuțul lui. Are deja cameră separată de a noastră și lăsăm ușile deschise noaptea. Am noroc de un copil cuminte”, a mai spus Carmen, citată de libertatea.ro.