Carmen Brumă: "Am atâtea de făcut încât nu am timp de depresie"

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Carmen Brumă și partenerul ei de viață, Mircea Badea, au devenit părinți în urmă cu două luni. Cei doi au un băiețel, pe nume Vlad, pe care însă l-au poreclit Vasilică 2014 și Corcodel.Vedeta de televiziune a fost invitata lui Mihai Morar, unde a vorbit despre naștere, despre rolul de mămică, dar și despre depresia postanală."Am atâtea de făcut încât nu am timp de depresie. Dacă aș avea timp, aș face-o!", a mărturisit Carmen Brumă."Am zile în care sunt cheaună. Zile, nu nopți. Avem noroc. Lui Vasilică îi place să doarmă noaptea. Se trezește o singură dată, pe la două și jumătatea noaptea sau trei. Mănâncă la patru dimineața. Ziua nu doarme. Ațipește fragmentat, o jumătate de oră sau o oră. Are chef de joacă", a explicat ea.Prezentatoarea a vorbit și despre momentele dificile prin care a trecut la naștere."Nașterea naturală, în cazul meu, a fost una dificilă. Nu a fost relaxare, a fost greu. Nu-mi pare rău că am născut natural. dacă ar fi să mă întorc în timp, aș face aceeași alegere. Dar, dacă ar fi să mai nasc încă o dată, aș alege cezariana. N-aș mai opta pentru nașterea naturală. E complicat. Sunt și beneficii, dar sunt niște dureri înfiorătoare. Sunt cele mai mari dureri pe care le-am simțit în viața mea. Momentul expulziei la mine a durat 55 de minute. Nu știu de ce îi zice moment. Noroc că eram antrenată", a comentat ea.Carmen Brumă a explicat și cine o ajută în creșterea lui Vlad."Mă ajută mama mea, fără care nu știu ce m-aș fi făcut fără ea. Este foarte greu că crești un copil singură. Mă ajută toți bunicii disponibili. Și tata, și părinții lui Mircea. Împărțirea sarcinilor este egală", a afirmat vedeta.