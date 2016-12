Carmen Brumă: "A fost o uşurare când l-am ţinut prima dată în braţe"

Carmen Brumă: "A fost o ușurare când l-am ținut prima dată în brațe"

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Proaspăta mămică Carmen Brumă a explicat că travaliul a fost lung și epuizant, însă când și-a văzut bebelușul s-a emoționat peste măsură."A fost o ușurare când l-am ținut prima dată în brațe. Primele întrebări au fost legate de starea sa de sănătate. Nici eu nu știu de ce am ales să nasc natural. Încă resimt durerile. Nașterea naturală are teoretic multe avantaje și se spune că și pentru copil este mult mai ok. Nu pot spune în acest moment că regret această decizie. Nu vor să ne dea drumul din spital până nu îi dăm un nume, așa că suntem forțați de împrejurări. N-o să-l cheme Taz. Mircea glumea. Oricum suntem conștienți că îi va rămâne porecla «Vasilică 2014»", a spus Carmen Bruma la Antena Stars.