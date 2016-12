Carla Bruni, pe aceeaşi scenă cu Metallica

Carla Bruni, pe aceeași scenă cu Metallica

Ştire online publicată Marţi, 02 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Carla Bruni, soția președintelui francez Nicolas Sarkozy, va cânta în direct pe postul de televiziune BBC2, într-o emisiune în care vor mai evolua, printre alții, Paul McCartney și Metallica. Cântăreața de origine italiană, care a crescut în Franța, va interpreta câteva melodii de pe cel de-al treilea album al său, „Comme Si De Rien N’était”, ajuns printre primele cinci locuri în topul celor mai bine vândute albume în Franța. În aceeași emisiune („Later... With Jools Holland”) va cânta și Metallica. Trupa heavy metal își va lansa, în septembrie, cel de-al nouălea album, „Death Magnetic”. Fostul membru Beatles, Paul McCartney, își va prezenta și el noile creații, realizate alături de Martin Glover, cunoscut sub numele de scenă Youth, în cadrul proiectului experimental de muzică electronică „The Fireman”. Trupa americană de indie rock Kings of Leon și cântăreața Nicole Atkins vor participa, de asemenea, la emisiunea prezentată de Jools Holland, care va începe printr-un jam session, cu toți invitații.