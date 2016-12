Carla Bruni, în concert cu Metallica

Ştire online publicată Joi, 04 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cocheta prima doamnă a Franței, Carla Bruni, dă politica pe muzică rock. Frumoasa soție a președintelui Nicolas Sarkozy va apărea în câteva episoade ale show-ului BBC2, „Later…With Jools Holland”, începând cu luna următoare. Artista, în vârstă de 40 de ani, își va interpreta propriile cântece, alături de nume celebre precum Metallica, the Beatles sau King of Leon. O versiune de 30 de minute a show-ului va fi transmisă pe 16 septembrie, iar o variantă mai lungă, de o oră de transmisie, va putea fi vizionată pe 19 septembrie. Al treilea album al fostului model, „Comme si rien n’etait” („Ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat”) , a fost lansat în luna iulie a acestui an.