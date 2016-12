Care este verdictul în procesul dintre Prodan şi Alexandra Stan!

1

stire macelarita

in primul rand, nu stim daca instanta i-a dat dreptate solistei sau autorului. Pentru ca in articol sunt 2 referiri contradictorii. Una in care se spune ca ”batuta” are dreptul sa cante, alta incare se spune ca a ramas cu buza umflata. (La figurat.) Iar inceputul art. este antologic:”Se pare ca...”?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! In sfarsit, dreptul de autor e al lui Prodan... Deci instanta ar fi decis impotriva dreptului de autor?!!! Bravos, instante romanesti! Iar finalule ste apoteotic. Bataia in parte (amindoi au dat) provocata de artista, se transforma intr-o bataie crunta a artistei de catre autor... Cati v-ati culcat cu asta? Ca bani sa va plateasca, se pare ca n-are!