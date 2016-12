Care este cel mai mare regret al Andreei Esca: «Mi-ar fi plăcut să…»

Ştire online publicată Luni, 30 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Esca este una dintre cele mai îndrăgite și mai respectate personaje din mass-media românească. Prezentatoarea Știrilor PRO TV de la ora 19:00 este o femeie fericită și împlinită, dar cu toate astea are un regret: că nu are frați.Andreea Esca are o familie frumoasă și fericită și se poate considera o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Cu toate astea, vedeta PRO TV are și un mare regret: faptul că nu are frați și surori.Știrista a postat pe o rețea de socializare un mesaj prin care le mărturisea cât de mult și-ar fi dorit să aibă măcar un frate sau o soră."Mi-ar fi placut sa am si eu o sora, un frate ...Si ma gandesc la asta mai ales de Sarbatori...Asa copiii mei ar fi avut multi, multi verisori. Am insa cativa prieteni buni si ma bucur de ei:-)! Ceea ce va doresc si voua!", a spus Esca, scrie click.ro.