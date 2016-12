Care dintre surorile Kardashian este mai frumoasă?

Ştire online publicată Marţi, 13 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Toti o stiu pe Kim Kardashian, posesoarea celui mai mare fund natural si protagonista unui sex-tape care a facut-o celebra, insa putini sunt cei care au acordat importanta si celorlalte surori ale brunetei.Cel putin la noi nu s-a prea auzit de Khloe si Kourtney Kardashian, doua brunete la fel de cautate in America, ca si celebra lor sora.Khloe Kardashian are 27 de ani (este cea mai mica dintre cele trei) si este casatorita cu baschetbalistul Lamar Odom. A aparut in diverse emisiuni, printre care propriul reality-show "Kourtney and Khloe Take Miami", si are un magazin de haie D-A-S-H.Kourtney Kardashian are 32 de ani si este casatorita cu rebelul Scott Disick, caruia i-a daruit un baietel in 2009. Kourtney apare in seriile reality-show-urilor "Keeping Up with the Kardashians", "Kourtney and Kim Take New York" si "Kourtney and Khloe Take Miami".