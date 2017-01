Caprice deţine decolteul ideal

Caprice deține decolteul ideal

Ştire online publicată Marţi, 25 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cel puțin asta este concluzia unui reputat chirurg estetician din Londra, care a petrecut ore întregi pentru a stabili care este decolteul ideal. Analizând mărimea sânilor mai multor celebrități care au pozat pentru reviste și tabloide, Patrick Mallucci a stabilit că modelul Caprice are cei mai frumoși sâni, în timp ce Victoria Beckham se află la polul opus. Medicul a declarat pentru „Daily Mirror“ că își va prezenta concluziile în cadrul unei conferințe mondiale despre mărirea sânilor, conferință care va avea loc la Londra. Malluci este de părere că decolteul lui Caprice este unul ideal și ar trebui să reprezinte etalonul femeilor care își doresc un implant cu silicon. Nu aceeași părere o are despre decolteul afișat de Posh Spice, esteticianul fiind de părere că sânii acesteia arată ca niște „globuri rotunde ce par artificiale”.Cel puțin asta este concluzia unui reputat chirurg estetician din Londra, care a petrecut ore întregi pentru a stabili care este decolteul ideal. Analizând mărimea sânilor mai multor celebrități care au pozat pentru reviste și tabloide, Patrick Mallucci a stabilit că modelul Caprice are cei mai frumoși sâni, în timp ce Victoria Beckham se află la polul opus. Medicul a declarat pentru „Daily Mirror“ că își va prezenta concluziile în cadrul unei conferințe mondiale despre mărirea sânilor, conferință care va avea loc la Londra. Malluci este de părere că decolteul lui Caprice este unul ideal și ar trebui să reprezinte etalonul femeilor care își doresc un implant cu silicon. Nu aceeași părere o are despre decolteul afișat de Posh Spice, esteticianul fiind de părere că sânii acesteia arată ca niște „globuri rotunde ce par artificiale”.