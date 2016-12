Capatos, atac dur la adresa lui Mădălin Ionescu

Ştire online publicată Joi, 26 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Dan Capatos, realizatorul emisiunii Un show păcătos de la Antena 1, i-a dat replica, marți seară, lui Mădălin Ionescu, rivalul său de la emisiunea Drept la Țintă, de la Kanal D.După ce Mădălin declarase că a inventat un frate vitreg pentru Oana Zăvo-ranu ca să facă „mișto de Antena 1", Dan Capatos a replicat dur.„Mădălin Ionescu a uitat că a fost dat afară de la Antena 1 ca ultimul fraier. Nu am nicio problemă cu restul concurenților de pe piață. Mădălin spunea că cei de la Un show păcătos au luat su-biectul lui, uitând că el, de-a lungul timpului, a preluat subiecte de la Antena 1. Situațiile acestea sunt născute din frustrare. Noi nu am făcut nicio-dată referiri la alte posturi și nu am venit cu astfel de înțepături”, a declarat Dan Capatos, în emisiunea de marți seară.