Cântecul experimental marca Beatles, lansat de McCartney

Ştire online publicată Marţi, 18 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Carnival Of Light”, cântecul electronic experimental al celor de la Beatles care a fost cântat o singură dată în public și a devenit, apoi, un veritabil mit pentru fani, va fi lansat în curând de Paul McCartney. În cei 40 de ani de când a fost înregistrat, „Carnival Of Light” a devenit un fel de „Sfântul Graal” pentru fanii Beatles. Cântecul experimental, cu durata de 14 minute, a fost înregistrat în 1967, pentru un festival de gen, însă nu a fost niciodată lansat și a fost cântat o singură dată în public. „Carnival Of Light” este un ames-tec de sunete stridente și efecte psihedelice, foarte diferit de baladele care l-au făcut celebru pe McCartney. „A venit timpul ca această melodie să devină celebră. Îmi place pentru că este diferită: bas, pian, câteva note înalte, orgă de biserică... Nu trebuie neapărat să aibă sens”, a declarat Paul McCar-tey la Radio BBC, în emisiunea „Front Row”. McCartney a mai încercat să includă melodia pe antologiile Beatles, însă ceilalți membri s-au împotrivit, fiind de părere că este prea „aventuroasă”. Cântărețul britanic, care își lansează luna aceasta al treilea album experimental sub pseudonimul Fireman, vede „Carnival Of Light” ca pe o dovadă a faptului că a fost mereu avangardist din punct de vedere muzical, deși, pentru colegii săi din Beatles, melodia nu a fost decât o ciudățenie. La rândul său, producătorul celei mai populare trupe din istorie, George Martin, a descris melodia ca pe o ciudățenie ce nu merita să fie promovată ca piesă Beatles.