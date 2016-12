Cântăreţul Mick Jagger, bunic pentru a cincea oară

Cântărețul Mick Jagger, bunic pentru a cincea oară

Sâmbătă, 14 Iunie 2014

Cântărețul britanic Mick Jagger, solistul trupei rock The Rolling Stones, a devenit bunic pentru a cincea oară, după ce fiica lui, Jade, a născut un băiețel. Jade, care este fiica lui Mick Jagger și a Biancăi Jagger, un fost top-model din Nicaragua, s-a căsătorit în 2012 cu DJ-ul Adrian Fillary, iar băiețelul este primul copil al cuplului.Luna trecută, Mick Jagger a devenit pentru prima oară străbunic după ce nepoata lui, Assisi Jackson, în vârstă de 21 de ani, - fiica lui Jade dintr-o relație anterioară - a născut o fetiță, informează contactmusic.com.Jade Fillary mai are o fiică, în vârstă de 18 ani, Amba.Anul 2014 a fost până acum extrem de dificil pentru celebrul rocker britanic. Iubita sa, creatoarea de modă L'Wren Scott, s-a sinucis la vârsta de 49 de ani, în luna martie. Cei doi aveau o relație din anul 2001.Tragedia l-a determinat pe solistul trupei The Rolling Stones să reprogrameze concertele pe care grupul trebuia să le susțină în Australia și Noua Zeelandă. Turneul mondial al trupei britanice, intitulat "14 On Fire", a fost reluat cu un concert la Oslo, pe 26 mai.Mick Jagger, în vârstă de 70 de ani, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame alături de colegii săi din trupa The Rolling Stones în 1989. Totodată, cântărețul a primit din partea reginei Marii Britanii, în anul 2003, titlul de Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic pentru servicii deosebite aduse industriei muzicale.