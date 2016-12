Cântăreţul Dan Bittman şi-a legat balta de la Sulimanu de Autostrada Soarelui

Cântărețul Dan Bittman și-a legat balta de la Sulimanu de Autostrada Soarelui

Ştire online publicată Marţi, 19 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul Dan Bittman și-a legat cu un drum privat terenul deținut de mama sa, de autostrada Soarelui. Cu acordul Companiei de drumuri care a acceptat argumentele artistului - femeia e bătrână și greu deplasabilă. Există, însă, o singură problemă. Autorizația obținută de cântăreț este ilegală. Potrivit legii, drumurile pot fi racordate la autostrăzi numai în anumite noduri rutiere bine stabilite, scrie Realitatea.net.Deși majoritatea orașelor țării nu au acces direct la autostradă, mama lui Dan Bittman are! Și încă din comuna Sulimanu, acolo unde are terenul. Culmea este că artistul a obținut autorizația pentru conectarea terenului la autostradă chiar de la Compania Nțională de Autostrăzi."Este o intrare pe care mi-am făcut-o către o proprietate de-a mamei mele, nici măcar de-a mea, din parcarea autostrăzii", spune Bittman.Artistul susține că drumul a fost făcut pentru mama sa, erou al Revoluției din 1989. Femeia a primit balta și terenul tot pentru meritele de la Revoluție. Bătrâna, în vârstă de 84 de ani, construiește pe teren o bază sportivă.Cum a fost posibilă obținerea autorizației? Fostul șef de la CNADNR spune că nu-și amintește. De altfel, la doar o zi după semnarea acestei autorizații, pe 15 martie 2011, Liviu Costache a fost demis de ministrul Anca Boagiu. Astăzi, Costache are o nouă problemă de memorie. Nu mai ține minte că este ilegal să conectezi orice drum la o autostradă.Potrivit legii, racordarea drumurilor la autostrăzi este posibilă doar în anumite noduri rutiere și doar prin pasaje. Ministerul Transporturilor nu a explicat până la această oră ce se va întâmpla cu drumul construit între timp, în condițiile în care este ilegal