„Când mi-am pus silicoanele, am strâns bani pentru ele aproape un an!“

Ştire online publicată Joi, 19 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu și-a pus silicoane la vârsta de 23 de ani. Roșcata susține că nu le-a pus mai devreme întrucât nu a avut bani. În plus, aceasta spune că i-a trebuit un an de zile ca să strângă bani pentru implanturile mamare.„Pe vremea mea, înainte să ajung în București, eram un copil foarte sărac, care nu își permitea aceste lucruri. Când mi-am pus silicoanele, țin minte că am strâns bani pentru ele aproape un an de zile. Dar schimbarea mea fizică a avut loc în câțiva ani, nu de pe o zi pe alta. Silicoanele le-am pus la 23 de ani, nu am avut bani să le pun mai devreme și nu am atâtea operații cât s-a spus...”, a declarat Bianca, pentru Click!.Întrebată ce îi place cel mai mult la ea, rooșcata a mărturisit că cel mai mult îi plac ochii pe care îi are.„Partea corpului meu de care sunt cel mai mulțumită sau, dacă vrei, care e cea mai sexy, sunt... ochii. Am ochi frumoși și expresivi, nu am zis niciodată despre mine că sunt frumoasă, am lăsat asta la aprecierea altuia, pentru că frumusețea stă în ochii privitorului”, a mărturisit Bianca.