"Când i-am văzut pupându-se şi îmbrăţişându-se, pe mama şi pe Pepe..."

"Când i-am văzut pupându-se și îmbrățișându-se, pe mama și pe Pepe..."

Ştire online publicată Joi, 26 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

La patru ani de la divorțul de Pepe, Oana Zăvoranu se gândește în continuare la fostul soț. După ce l-a făcut albie de porci și s-a aflat în proces de calomnie cu artistul, bruneta mărturisește că după atâta timp nu a reușit să-l scoată de la inimă pe Ionuț Pascu, scrie click.ro."Îl iubesc rău de tot și pe Pascu, dar a intervenit bine. În emisiunea în care Pepe cântă "V-am spus", și este foarte sfidător la adresa ei, se vede că mama se simte foarte vinovată pentru că mi-a făcut viața un calvar pentru că eram măritată cu Pepe. El pornise acea campanie de denigrare a mea și s-a gândit cum să-mi dea lovitura finală: împăcându-se cu mama. Când i-am văzut pupându-se și îmbrățișându-se, pe mama și pe Pepe, am spart telecomanda. Ăla a fost momentul în care am zis că se răstoarnă lumea, că nu se poate, că sunt blestemată. A doua zi, m-a sunat Vanessa care mi-a spus să mă uit la OTV. Nu mai aveam televizor că-l spărsesem. Acolo era Melissa care arăta tricoul meu, cu niște inele de la maică-mea, cu niște fotografii originale. Atunci, le-am spus că o să vin, că poate au dreptate. Nu mai aveam viață socială, nu mai avea carieră, dragioste nu mai aveam, o vedeam și pe asta cu inelele maică-mii, am fost terminată. Lumea nu știe multe. Nu mai pot, simt că-mi cumpăr un pistol", a declarat Oana Zăvoranu de la "Un show păcătos", de la Antena 1.