Când e bine să eviţi sexul?

Când e bine să eviți sexul?

Ştire online publicată Joi, 14 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Sexul poate fi abordat si in mod gresit. Anumite tipuri de relatii sexuale iti diminueaza placerea sau transforma actul intim dintre tine si partener intr-o experienta neplacuta. Descopera in ce situatii sa nu te lasi dusa de val, pentru ca nu vei ajunge pe tarmul iubirii si al orgasmelor fantastice... 1. Cand e in graba sau fortat Actul sexual rapid cu care esti de acord doar ca sa iti indeplinesti datoria conjugala si sa te lauzi ca faceti sex de trei ori pe saptamana nu este de obicei foarte placut. Daca visezi la partide lungi de dragoste sau poate chiar un maraton de sex (sexaton), nu accepta sa faceti doar quickie-uri. Cel putin, nu de fiecare data. 2. Cand gandurile tale sunt in alta parte Actul sexul in care nu esti concentrata pe placerea ta si pe ceea ce se intampla cu tine, este complet fara sens. Daca te gandesti la altele cand faci sex, mai ales daca iti faci griji in privinta treburilor pe care trebuie sa le rezolvi, mai bine renunti inainte de a apuca sa te dezbraci. 3. Cand esti cu persoana nepotrivita Daca nu esti intr-o relatie si cauti o aventura sau doar sex pentru o noapte, nu lua contactul sexual prea in usor sau ca pe ceva ce nu poate avea consecinte nedorite. Asta poate insemna si sexul sub influenta drogurilor sau alcoolului, care deseori duce la acte sexuale cu straini. In anumite cazuri, poate fi vorba de un prieten, un coleg de serviciu ori poate chiar seful tau. Sursa: sexgen.ro