Cameron Diaz habar n-are ce vorbeşte

Cameron Diaz habar n-are ce vorbește

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița americană a declarat că lumea nu mai are nevoie de alți copii, referindu-se astfel la decizia sa de a nu-și întemeia o familie. Vedeta (36 de ani), care s-a despărțit recent de modelul britanic Paul Sculfor, crede că este nedrept ca femeile care nu vor să se căsătorească și să aibă copii să fie judecate de societate. „Cred că femeilor le este teamă să spună că nu vor copii întrucât vor fi criticate. Vremurile par însă să se schimbe. Am mai multe prietene care nu vor copii decât cele care vor. Și, sincer, nu cred că lumea mai are nevoie de copii în plus. Suntem chiar prea mulți pe această planetă”, a declarat Diaz, citată de site-ul Bang Showbiz, consultat de Agerpres.