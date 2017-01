Camera de sex, soluţia pentru viaţa ta erotică!

Camera de sex, soluția pentru viața ta erotică!

Ştire online publicată Marţi, 15 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Iata cateva idei cu ajutorul carora poti sa-ti reinvii relatia si viata sexuala. In antichitate, cuplurile bogate si aristocrate isi permiteau doua dormitoare sau chiar mai multe. Fiecare partener cu dormitorul lui. Iti poti imagina cat de multe probleme rezolva acest lucru? Astazi pare ciudat doar sa te gandesti la posibilitatea asta. Citeste insa in continuare de ce ar putea sa nu fie o idee chiar atat de rea. In zilele noastre fiecare cuplu vrea sa traiasca impreuna, sa doarma si sa se trezeasca in aceeasi camera. Dar acest lucru nu ne face prea mult bine, cauzand multe probleme. Barbatii si femeile sunt diferiti. Suntem deranjati de lucruri diferite, avem ritmuri ale vietii diferite. Barbatii sforaie, se intind pe tot patul, se uita la filme noaptea tarziu, dau vanturi, sunt dezordonati... Femeilor le cade parul, au menstruatie, diferite gusturi pentru culori, mobila, flori, sforait... Toate acestea pot fi cu usurinta rezolvate cu doua dormitoare. Deoarece acest lucru este atat de iesit din uzual incat ar putea parea o sugestie neserioasa, iti recomandam o solutie de mijloc. Creeaza o camera de sex. Daca cineva te intreaba ce faci, ii poti raspunde chicotind: "O camera de oaspeti!" Citeste mai departe...