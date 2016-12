Camelia Şucu, fericită alături de noul iubit

Camelia Șucu, fericită alături de noul iubit

Ştire online publicată Marţi, 24 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Camelia Șucu, una dintre cele mai bogate femei de afaceri din România, are o relație cu un model cu 11 ani mai tânăr decât ea și susține că se simte o femeie împlinită la cei 47 de ani.Camelia Șucu vede iubirea cu alți ochi odată cu trecerea anilor, ceea ce-i oferă liniștea de care are nevoie.„Odată cu trecerea anilor, experiențele te învață să iubești altfel. Poate mai puțin efervescent, dar mult mai profund”, a declarat femeia de afaceri.Cât despre averea ei atât de râvnită și discutată, femeia de afaceri spune că ceea ce o face să se simtă cu adevărat bogată este faptul că dăruiește foarte mult.„Consider că am o avere foarte mare pentru că îmi place să dăruiesc foarte mult și asta mă face să o persoană împlinită”, a spus Camelia Șucu la Kanal D.Și cum la cei 47 de ani ai săi are o siluetă de invidiat, Camelia Șucu spune că sportul este baza, deoarece nu-și refuză plăcerile culinare.„Eu am o altă teorie în ceea ce privește tot ce-i dulce și frumos. Măcar să gust. În fiecare zi fac cel puțin o oră de sport. Am sala mea, strategic pusă la birou. Sunt adepta unor programe pe care le fac cel mai des cu fetele mele sau cu sora mea”, a dezvăluit femeia de afaceri