Călugăriţa-porno, udă şi zâmbitoare

Călugărița-porno, udă și zâmbitoare

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o lume în care orice lucru care e caracterizat prin sex vinde, iar blasfe-miile stau la rang înalt, a apărut mai nou călugărița apetisantă care e mai mult porno decât cuvioasă.Chiar dacă o astfel de măicuță nu există în realitate, pe marile ecrane va apărea în toată splendoarea anul viitor, în pelicula The Three Stooges.Dacă nu ați recunoscut-o, este vorba despre apetisanta actriță Kate Upton, care se costumează în călugăriță. Sau, cel puțin așa se dorește, deoarece singurul aspect care îți dă o vagă idee ca avem de-a face cu o măicuță este bentița albă pe care bruneta o are pe cap.