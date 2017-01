Călin Goia de la Voltaj vrea să renunţe la muzică

Călin Goia de la Voltaj vrea să renunțe la muzică

Ştire online publicată Marţi, 19 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Călin Goia, solistul trupei Voltaj, este însurat de șase ani și are doi băieți, Petru și Tudor. În acest context, cântărețul mărturisește că de când are o familie viața lui s-a schimbat complet, iar cariera muzicală a ajuns pe loc secund. Călin s-a remarcat în urmă cu 18 ani, odată cu show-ul „Școala Vedetelor”. Acum, artistul se gândește serios să se retragă din lumea muzicală.„Copiii m-au schimbat extrem de mult. Nu mai pot sta în studio până la două noaptea și asta se vede. Într-o perioadă, am fost ocupat cu trupa și ei mi-au zis: «Tati, iar concert?! De ce nu ai ales și tu o altă meserie?». Și asta m-a pus pe gânduri! N-am neglijat complet cariera, dar nici nu vreau să pierd momentele savuroase din viața lor. Când nu voi mai exprima nimic în muzică, mi-am propus să renunț. Nu voi cânta cu forța sau cu ajutorul relațiilor. Când mesajul nostru nu va mai fi înțeles, clar nu voi mai cânta. Mă voi retrage la un moment dat, dar nu doar pentru că au trecut anii. Mă simt la fel de energic și de tânăr ca acum 15 ani”, a declarat Călin Goia pentru ziarul Ring.