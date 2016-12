Cabral pleacă fără soţie în Las Vegas

Cabral pleacă fără soție în Las Vegas

Prezentatorul de televiziune va pleca împreună cu echipa PRO TV la Campionatul Românesc de Fotbal din Las Vegas, unde urmează să fie MC.În această mică excursie, Cabral nu își va lua și soția, pe Andreea Ibacka, deoarece „what happens in Vegas, stays in Vegas”.„Probabil că o să ajungem să băgăm nasul și prin cazinouri, dar nu-mi fac gânduri că mă întorc cu un iaht și două elicoptere... nici măcar de jucărie!”, a declarat Cabral.Vedeta de la Acasă TV se rezumă, deocamdată, doar la excursii în afara țării, fără să aibă vreun gând de a pleca din țară.