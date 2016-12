Cabral i-a oferit soţiei sale o vacanţă la Frankfurt

Cabral i-a oferit soției sale o vacanță la Frankfurt

Andreea și Cabral Ibacka s-au întors din Frankfurt, oraș în care și-au continuat luna de miere. Cabral a ținut secretă noua destinație a lunii de miere, de altfel și un cadou surpriză pentru ziua de naștere a soției lui.„Excursia în Germania a fost o sur-priză de ziua Andreei. Am anunțat-o cu două zile înainte să-și facă baga-jele că avem de văzut locuri noi. Împreună cu niște prieteni, am plecat înspre Frankfurt. Am avut și ceva peripeții pe drum, întâmpinând câteva probleme tehnice cu mașina, o dubiță nu tocmai prietenoasă a unor prieteni”, relatează Cabral.Andreea a fost foarte încântată că luna de miere din Tenerife a fost continuată cu încă o săptămână de vis într-un oraș superb din Germania: „Mi-a promis soțul că-mi completează luna de miere până la sfârșitul anului. Cu excursia în Germania și cu vacanța în Tenerife din iunie, am ajuns la două săptămâni de concediu”. Odată ajunși la Frankfurt, tinerii căsătoriți și-au luat rucsacul în spate și aparatul foto și au plecat să descopere minunile turistice ale orașului, dar și magazinele de suveniruri și nu numai.„Frankfurt e orașul băncilor și am pozat câteva sedii impresionante. Am văzut Domul din Frankfurt (Catedrala Sfântul Bartolomeu), am fost la Opera Veche, am văzut Gara și am luat la picior toate străduțele din centrul orașului. Regret că nu am văzut și aeroportul, care e în Top 10 pe lista celor mai mari aeroporturi din lume. Iar o zi întreagă a fost dedicată cumpărăturilor, spre entuziasmul doamnelor și spre disperarea băieților”, povestește Andreea.Săptămâna „de miere” petrecută în Germania a fost frumoasă și odihnitoare, mai puțin plăcut a fost însă drumul de întoarcere în țară: „Au fost câteva zile de relaxare și liniște prin Germania, alături de prieteni. După aceste zile, a venit însă drumul de întoarcere, când am avut probleme cu mașina și a trebuit să meșterim la ea până ne-a ieșit relaxarea pe nas. Am făcut 1.800 km în 34 de ore, cu 85km/h. O poezie!”, mărturisește Cabral.