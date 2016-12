Cabral: „Femeia are întotdeauna dreptate”

Ştire online publicată Luni, 18 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Pe Cabral îi prinde de minune postura de bărbat însurat. Acesta învață pe zi ce trece noi lucruri despre viața lângă o femeie. „În primul rând trebuie să înțelegi că femeia are întotdeauna dreptate. Da, cerul poate fi galben, Sibiul poate fi în Moldova și granița României la sud poate fi cu Belgia... daca soția ta va zice așa, ei bine... crede-mă că la un moment dat va trebui să spui și tu la fel ca ea. Nu contează ca până si ea știe ca n-are dreptate, tu vei fi nevoit sa-i dai dreptate. Nu întreba de ce… e redundant. Apoi trebuie să înțelegi că orice ai face si oricum ai face, greșeala e la tine. Nu contează ca e ea la volan, dacă veți sfârși într-un stâlp... ei bine, e vina ta, nenorocitule!”, notează vedeta pe blogul personal.Acesta continuă în aceeași notă amuzantă: „În plus, tu n-o s-o asculți deloc! Niciodată! Nu vei fi atent la ce spune, vei vorbi numai tu, n-o s-o asculți niciodată! A, ești mut din născare... nu contează, pentru ca dai din mâini mai mult decât ea, deci ești un nesimțit care n-o ascultă! Ca să nu spun ca vei fi un insensibil… nu vei plânge în mijlocul cinematografului la Titanic II?! Tipic pentru un bărbat, ești un insensibil! Aia au murit din nou și tu ai ceva de obiectat la capitolul efecte speciale… tipic insensibil!”Cabral concluzionează: „Nevasta ta va țipa. De supărare sau de bucurie, liniștea vieții tale va fi o scumpă amintire. De ce? Pentru că de când Eva a întins mâna după mărul ăla gustos... ei bine, de-atunci ea a ținut-o numai într-un țipăt! Ne da afara din Rai?! Auuuu! Trăim pe Pământ?! Auuu! M-am măritat cu un leneș, insensibil care nu mă ascultă deloc? Auuuuuu!”.