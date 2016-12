Cabral, despre cum să agăţi o femeie

Cabral, despre cum să agăți o femeie

Ştire online publicată Vineri, 08 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cabral crede că rețeta care are succes garantat la femei nu constă nici în conturile bancare grase, nici în mașinile scumpe sau atitudinea de cuceritor. Vedeta crede că cea mai bună metodă de a agăța este aceea de a fi capabil s-o faci pe femeia de care-ți place să râdă.„Am tot văzut de-a lungul timpului fel de fel de variante de a intra pe sub pielea unei femei. Am văzut varianta cu etalarea bogăției, învârtirea cheilor de la mașină pe deget, discuții despre vacanțe scumpe purtate pe tonuri mult prea înalte și fluturarea etichetelor de la hainele dezamăgitor de scumpe.Am văzut varianta cu macho-man-ismul atunci când respectivul stătea cu pieptul scos în afară, bicepșii încordați și părul gelat lipit de țeastă. Am văzut varianta cu interesantul de neabordat, îl știți și pe acesta. Am văzut multe variante de a agăța, de a apropia sau de a intra complet pe sub pielea unei femei.Cea mai bună variantă, însă, cred că este cea în care ea plânge. Varianta în care ei îi curg lacrimile din ochi de râs. Eu zic că asta e cea mai bună variantă, cea în care el o face pe ea să râdă de-i sare cămașa de pe ea.De ce ar râde ea? Orice motiv ți-e bun ca s-o faci să râdă. Că râdeți de altceva sau că râdeți de tine, că râdeți de viață în general sau că râdeți - chiar și - de ea la un moment dat, ai milioane de variante de a o face să râdă. Bogatul e bogat. Interesantul e interesant. Macho-ul e macho. Și cred că fiecare are farmec pentru un anumit tip de femeie. Dar un tip simpatic are farmec pentru orice tip de femeie”, a scris Cabral, pe blogul său.