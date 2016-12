CÂŞTIGĂTORII CONCURSULUI "CUGET LIBER te trimite la concertul toamnei!"

CÂȘTIGĂTORII CONCURSULUI "CUGET LIBER te trimite la concertul toamnei!"

Ştire online publicată Miercuri, 12 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În urma voturilor pozitive exprimate în dreptul fiecărui comentariu al participanților, am desemnat cinci câștigători. În ordinea descrescătoare a numărului voturilor acumulate, aceștia sunt:Irina – 96 de voturiRemus – 58 voturiMihaela Condrea – 29 de voturiAlexandru Georgescu – 28 voturiChirea Andreea – 19 voturiToți câștigătorii sunt rugați să se prezinte în cursul zilei de astăzi, cu un act de identitate, la sediul Cuget Liber din B-dul I.C. Brătianu, nr.5, până la ora 18.00, pentru ridicarea invitațiilor. Felicitări tuturor!Cuget Liber te trimite la cel mai tare concert al toamnei din Constanța! Zdob și Zdub, Vița de Vie, Cargo, Pasărea Colibri și multe alte trupe îndrăgite te așteaptă!Pentru asta trebuie să accesezi știrea "Super Concurs / Cuget Liber te trimite la concert ", să lași un comentariu cu trupa ta favorită și să îți pui prietenii să îți voteze comentariul. Primii cinci care adună cele mai multe voturi pozitive vor fi declarați câștigători și vor primi câte o invitație pentru toate cele trei zile la Out of Doors Fest de pe 14,15 și 16 septembrie de la Maritimo Shopping City!Cel mai mare eveniment rock al toamnei, la Constanța!Prima ediție Out of Doors Fest are loc în Constanța, la sfârșitul acestei săptămâni. Festivalul este organizat de Club Doors și are loc în perioada 14 -16 septembrie, în parcarea de la Maritimo Shopping Center.Astfel, vineri, 14 septembrie, vor concerta Zdob și Zdub, Vița de Vie, Desant și The Rock. A doua zi, pe scenă vor urca Cargo, Trooper, Masterpiece, Manfellow și Old NO.7. În ultima seară a festivalului vor încinge scena Pasărea Colibri, Timpuri noi, Alternosfera și ROA.Accesul la evenimentul principal al Out of Doors Fest (concertele rock) va fi permis la orele 17, în baza abonamentelor, achiziționate anticipat sau în ziua festivalului de la intrare, și a biletelor pentru o zi (disponibile doar la intrare).Programul celor trei zile de festival include și diverse activități de zi ca workshop-uri pe diverse instrumente muzicale, concerte ale trupelor Highschool Band, activități de voluntariat, menite să ajute la dezvoltarea culturii tinerilor constănțeni. La workshop-uri, intrarea va fi liberă.Prețurile biletelor sunt de 15 lei pentru o zi și 30 lei un abonament de trei zile. Acestea se pot achiziționa de la sediul Clubului Doors din strada Traian, nr. 68A, zona Gară. xxxPentru a participa la concurs, fiecare utilizator trebuie să indice numele și prenumele reale, dar și o adresă de e-mail validă. Vârsta minimă de participare este 18 ani. Rezultatele concursului vor fi anunțate vineri, 14 septembrie 2012, la ora 14:00 pe pagina de Facebook www.facebook.com/CugetLiber, dar și pe site-ul www.cugetliber.roClick AICI pentru a citi întregul regulament al concursului!