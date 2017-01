Bun venit în echipa noastră, Zapo junior!

„Bună dimineața! Mă numesc David Daniel Zaporojan și azi-dimineață la ora 4 m-am hotărât să vin pe lume. Vă iubesc deja pe toți, dar cel mai mult și mai mult îi iubesc pe mami și pe tati. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, dar acum am treabă și trebuie schimbat pampersul. Vă pup!". Acesta a fost SMS-ul primit ieri de la Cosmin Zaporojan, care a avut grijă să ne traducă cele gângurite de primul lui copil. Tu nici nu știi, dar noi, colegii lu' tăticu, chiar am avut emoții. Cel puțin de vreo lună încoace, în fiecare dimineață, așteptam vești despre starea de sănătate a prea-frumoasei tale mămici. Căreia i-ai dat emoții când încă nici n-aveai 5 luni (în burtică!) și te grăbeai să vii pe lume. Dar uite c-ai răsărit ca un soare într-o familie care te-a așteptat cu mari emoții și maximă bucurie. Îți dorim să fii sănătos și să luminezi această familie la fel de mult pe cât ești de iubit. Și de noi, colegii de la „Cuget Liber", care abia așteptăm să te cunoaștem!