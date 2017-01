Bucurie în familia Huidu. Giulia a născut o fetiţă

Bucurie în familia Huidu. Giulia a născut o fetiță

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Giulia a născut sâmbătă o fetiță de nota 10, pe care o va boteza Antonia Sabina.Primul copil al cuplului Giulia - Vlad Huidu are 3.200 kg. Artista în vârstă de 27 de ani se simte foarte bine și va fi externată în cursul zilei de luni."Am asteptat acest moment cu sufletul la gura. Sentimentul pe care l-am trait cand am tinut-o in brate pentru prima data pe pitica este de nepretuit! Sunt cea mai fericita mamica!", a declarat Giulia, scrie cancan.ro.