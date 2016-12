Bruce Willis va da indicaţii din spatele camerelor

Bruce Willis va da indicații din spatele camerelor

Ştire online publicată Vineri, 26 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul Bruce Willis va trece în spatele camerei de filmat la începutul lunii octombrie, pentru a realiza drama psihologică independentă „Three Stories About Joan”, acesta fiind debutul său regizoral, dar și primul film al casei de producție Willis Brothers Films. „Three Stories About Joan” este o dramă ce are în centru o femeie, în trei etape ale vieții ei, marcate de tragedii care o fac să piardă contactul cu realitatea. Scenariul peliculei este semnat de Christopher Alexander și Sam Applebaum. Bruce Willis a distribuit-o pe actrița Camilla Belle, din „10.000 î.Chr.”, în rolul principal, în timp ce el îl va interpreta pe tatăl lui Joan. Filmările vor începe la începutul lunii octombrie în Shreveport, Louisiana. Filmul reprezintă și prima producție a studioului Willis Brothers Films, înființat de actor alături de fratele său, David, și de asistentul său, Stephen Eads, cu care lucrează de la începutul anilor ’90. Ei îi au ca parteneri pentru realizarea acestui film pe producătorii Moshe Diamant („Dulcele sărut al Daliei”) și Mark Damon („Monstrul”). Willis a terminat de curând de filmat „Assassination of a High School President” (2008) și „Planet Terror” (2007). El s-a retras din echipa producției marca Disney „The Surrogates” pentru a începe să lucreze la propriul film, „Three Stories About Joan”.