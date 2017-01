Britney Spears, obiect de muzeu

Ştire online publicată Luni, 01 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Peste 50 de picturi, sculpturi și alte tipuri de opere de artă care o reprezintă pe Britney Spears sunt expuse, de vineri, într-o galerie de la Hollywood, potrivit NewsIn. Fenton Bailey și Randy Barbatos, realizatorii documentarului „The Eyes of Tammy Faye" despre fostul evanghelist de la televiziune Tammy Faye Bakker Messner, dar și ai altor filme care vorbesc despre celebritate, au adunat lucrările de artă în expoziția „Just Britney", deschisă la galeria lor, World of Wonder. Exponatele merg de la un portret al cântăreței în vârstă de 25 de ani, „Gum Blond XLVIII", de Jason Kronenwald, făcut din guma de mestecat folosită, până la lucrarea de 1,8 pe 3 metri „Snake Charmer" de Jamie Boling, ce se bazează pe o fotografie realizată de un paparazzi care o arată pe Britney cum iese dintr-o mașină, cu fusta ridicată și fără să poarte chiloți.