Britney Spears deschide gala premiilor Grammy

Ştire online publicată Miercuri, 02 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Britney Spears va deschide cea de-a 53-a ediție a premiilor Grammy, care va avea loc pe 13 februarie, la Staples Center din Los Angeles, cu piesa „Hold It Against Me“, informează contactmusic.com. Piesa „Hold It Against Me” apare pe cel mai recent album al artistei americane Britney Spears, ce va fi lansat pe 15 martie. Cântăreața, deținătoare a unui premiu Grammy pentru cel mai bun album dance, „Toxic”, la ediția din 2005, a lansat acest single la începutul lunii ianuarie, pe iTunes. Printre artiștii care vor concerta la ediția din acest an a premiilor Grammy, se numără Eminem, Lady Gaga, Katy Perry și Arcade Fire. Rapperul american Emi-nem, care se bucură de o revenire spectaculoasă în industria muzicală, după ce s-a luptat mulți ani pentru a-și învinge dependența de dro-guri, a primit cele mai multe nominalizări la cea de-a 53-a gală a premiilor Grammy, concurând la zece categorii. În vârstă de 38 de ani, Eminem a fost nominalizat la trei categorii principale - „cel mai bun album al anului” („Recovery”), „cel mai bun cântec al anului” („Love The Way You Lie” - feat. Rihanna) și „cel mai bun single al anului” („Love The Way You Lie” - feat. Rihanna). Muzicianul american a mai fost nominalizat la alte șapte categorii secundare, specifice genului rap. Printre ceilalți artiști care au primit mai multe nominalizări la categoriile principale, se numără starul R&B Bruno Mars, nominalizat la șapte categorii, în timp ce rapperul Jay-Z, cântăreața pop Lady Gaga și grupul country Lady Antebellum au primit câte șase nominalizări. Câștigătorii celor 109 categorii vor fi anunțați în cadrul unei gale ce va avea loc la Los Angeles, pe 13 februarie.