Britney Spears câstigă anual 9 milioane de dolari

Ştire online publicată Marţi, 04 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cunoscuta cântăreață Britney Spears câștigă anual 9 milioane de dolari, deși nu a mai lansat niciun album de patru ani, potrivit unor documente din dosarul de divorț întocmit de avocații fostului soț al cântăreței, Kevin Federline, informează dailymail.co.uk. Deși de câteva luni Britney spune că vrea să se întoarcă pe scena muzicii pop, cântăreața nu duce lipsă de bani. Potrivit documentelor din dosarul de divorț întocmit de avocații lui Federline, venitul lunar al lui Spears este de 737.868 de dolari, aceasta ajungând să câștige 9 milioane de dolari pe an. Din acest motiv, avocații lui Federline au cerut ca Spears să platească o parte din cheltuielile de judecată datorate de fostul soț la finalul procesului de divorț. Avocatul Mark Vincent Kaplan a declarat că Federline „nu are un venit net" din cauza unor cheltuieli diverse și că Spears este cea care câștigă mulți bani și care trebuie să plătească. Kevin și Britney s-au căsătorit în octombrie 2004, iar cântăreața a cerut divorțul în noiembrie 2006. Divorțul s-a finalizat în iulie, iar avocații lui Federline spun că Spears ar trebui să-i plătească fostului soț 50.000 de dolari, în contul cheltuielilor lui de judecată. Avocații lui Spears nu au comentat această cerere. De la divorț, Britney și Kevin sunt implicați într-o aprigă bătălie juridică asupra custodiei celor doi copii ai lor.