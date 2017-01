Brigitte Sfăt: Dacă nu mă operez fac CANCER!

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Soția lui Ilie Năstase va merge peste trei săptămâni în Germania pentru a-și scoate substanța cancerigenă, injectată acum 12 ani, scrie click.ro.Suferă acum, la 37 de ani, de pe urma greșelilor făcute la 25. Brigitte Sfăt a ajuns de nerecunoscut din cauza operației estetice pe care o are la buze și care reprezintă un real pericol pentru sănătatea ei. În al 12-lea ceas, soția lui Ilie Năstase s-a hotărât să se opereze."Acum 12 ani, mi-am injectat în buze bioalcamid, substanță despre care s-a dovedit că are un crescut risc cancerigen. Cam 30 la sută. Eu nu am știut atunci ce-mi pune doctorul în buze. De-a lungul timpului, substanța asta s-a strâns și a migrat prin buze, iar singura soluție este să o scot chirurgical. Voi merge peste trei săptămâni, pentru operație, la o clinică din Germania. Mi-e frică să mai stau așa", a declarat Brigitte Sfăt pentru Click!