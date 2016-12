Brian Adams la Zilele Bucureştiului

Brian Adams la Zilele Bucureștiului

Ştire online publicată Vineri, 19 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, a anunțat că Brian Adams și Costel Busuioc sunt invitați de onoare la Festivalul „Zilele Bucureștiului”, organizat în perioada 20 - 21 septembrie, pentru aniversarea a 549 de ani de existență a Bucureștiului. Evenimentul se va desfășura pe durata a două zile, în zona centrală a capitalei, care include Centrul Istoric, Parcul Unirii, Bulevardul Unirii (aleea cu fântâni), Piața Constituției, parcurile Izvor, Cișmigiu, Carol, Herăstrău, Arcul de Triumf, Palatul Parlamentului, Palatul Șuțu, Piața Universității, precum și străzile adiacente acestor zone: „Nu întâmplător am ales zona Centrului Istoric, a bulevardului Fântânilor, a Pieței Constituției și, deși am fost sfătuit să cosmetizez zona Centrului Istoric, am refuzat acest lucru dorind ca bucureștenii să conștientizeze importanța acestor locuri”, a spus Sorin Oprescu. Printre manifestările cuprinse de „Zilele Bucureștiului” se regăsesc parade de trăsuri, spectacole de teatru și de circ, concerte de muzică ușoară, clasică și populară, spectacole de teatru pentru copii. Toate evenimentele organizate de Zilele Bucureștiului vor fi gratuite, bucureștenii fiind invitați să participe în număr cât mai mare. Astfel, manifestările vor începe cu o paradă a trăsurilor de epocă, care vor pleca din spatele statuii Mihai Viteazu din Piața Universității pe străzile din Centrul Istoric, însoțită de o paradă a costumelor de epocă, unde 50 de artiști vor reconstitui îmbrăcămintea lustragiilor, a vânzătorilor de ziare, a sacagiilor, dar și a altor personaje din perioada de epocă a Capitalei. Tot în această zonă va fi reînviată celebra bătaie cu flori de la șosea. În noaptea de sâmbătă spre duminică, muzeele vor avea porțile deschise.