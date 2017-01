Bradul lui Alexandru Ciucu, licitat şi cumpărat de Prinţul Albert de Monaco

Bradul lui Alexandru Ciucu, licitat și cumpărat de Prințul Albert de Monaco

Ştire online publicată Joi, 20 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Alexandru Ciucu a participat, în premieră pentru România, alături de mari case de modă internaționale, la renumitul festival caritabil al brazilor de la Monte Carlo.Este vorba de licitația organizată de fundația de caritate Action Innocence Monaco, care organizează la sfârșitul fiecărui an, la Hotel de Paris din Monte Carlo, o acțiune de strângere de fonduri pentru protecția internațională a minorilor împotriva efectelor negative ale internetului.În acest sens, designeri internaționali de prim rang sunt aleși pe sprânceană și invitați să realizeze câte un brad, după propriile idei, care să fie licitat de invitații evenimentului.Astfel se face că anul acesta au participat mari case de modă precum Chanel, Dior, Prada, Car-tier, Gucci, Valentino, Bulgari, precum și cunoscutul designer român de costume masculine premium Alexandru Ciucu, soțul cântăreței Alina Sorescu.„Am fost invitat să creez un brad special pentru această licitație ca urmare a prezenței mele în Principat atât cu prezentarea pe care am avut-o în februarie 2012, cât și ca invitat la numeroase alte evenimente din Monaco în calitate de designer român, dar și de furnizor al Casei Regale din România, titulatură care a avut darul de a-mi deschide multe uși către înalta societate monegască”, declara Alexandru Ciucu.Pentru renumita licitație, Alexandru Ciucu a realizat un brad de Crăciun, intitulat „Cheia către Stele” sub o formă inedită, având în vedere că cea mai apreciată componență de către invitați este creativitatea și noutatea stilistică.„Bradul meu a fost unul stilizat, realizat din globuri aurii așezate în formă de brad pe o pânză de catifea roșie, culoarea regală, iar sub el se află o cheie aurită, culoarea excelenței, a luxului și opulenței, ușor supradimensionată, simbolizând accesul către divinitate. Tot ansamblul este încadrat de o ramă groasă, aurie, pusă pe un cadru de lemn și îmbrăcată în organza. Pe interiorul ramei, de jur împrejur, am pus o instalație electrică cu 500 de beculețe pentru a menține spiritul Crăciunului”, declară designerul.„Prețul final a fost de 2.000 de euro, un preț bun pentru bradul unui designer român aflat pentru prima dată la licitația de brazi de la Monte Carlo”, mărturisește Ale-xandru Ciucu.„Am aflat târziu cine cumpărase tocmai bradul meu pentru că, în acea aglomerație, din locul în care stăteam, nu vedeam și nici nu auzeam exact cine licitează. Am ieșit la un moment dat din mulțime ca să iau puțin aer, iar o doamnă din organizare mi-a zâmbit și m-a felicitat. Abia atunci am aflat că Prințul Albert a achiziționat bradul meu. Credeam că este o greșeală, nu îmi venea să cred. Abia la finalul licitației m-am convins că totul era adevărat”, a adăugat designerul.