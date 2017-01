Brad Pitt: „Suntem pregătiţi pentru al cincilea copil!“

Brad Pitt: „Suntem pregătiți pentru al cincilea copil!“

Ştire online publicată Miercuri, 05 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Deși recunoaște că meseria de tată este obositoare și că somnul este aproape inexistent atunci când ai patru copii, actorul american Brad Pitt a declarat că el și Angelina Jolie se gândesc să-și mărească familia. Prezent la Festivalul de Film de la Veneția, pentru a promova filmul „The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford", aflat în competiția pentru Leul de Aur, Pitt a vorbit despre cât de mult s-a schimbat de când a devenit tată. „Este foarte amuzant, dar în același timp cea mai mare bătaie de cap pe care am experimentat-o, dar îmi place la nebunie", a spus sex-simbolul de la Hollywood. Întrebat dacă el și Angelina sunt pregătiți pentru al cincilea copil, Brad a spus: „Da, suntem pregătiți". La Veneția, Brad a fost însoțit de Angelia și micuții lor: Maddox, Pax Thien, Zahara și Shiloh, pe care părinții îi cară pretutindeni prin lume.