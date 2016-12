Brad Pitt şi Angelina Jolie se despart

Brad Pitt și Angelina Jolie se despart

Ştire online publicată Luni, 25 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ei au semnat o serie de acte privind separarea, care are o miză financiară de peste 210 milioane de euro, cei doi punându-se de acord asupra custodiei comune a celor șase copii, relevă presa britanică. Mirror.co.uk infor-mează că vestea despărțirii cuplului de aur de la Hollywood a fost raportată de cel puțin două ziare de duminică în Marea Britanie. Astfel, „The Sunday Times” a precizat că Pitt și Jolie au semnat deja documente legale care pavează calea către separare, implicând o sumă de peste 210 milioane de euro și custodia comună a celor șase copii ai cuplului. Potrivit tabloidului britanic „News of The World”, acordul de separare dintre cei doi actori include o înțelegere privind împărțirea în mod egal a vastei averi a celor doi și custodia comună a copiilor, precum și modul în care vor fi împărțite reședințele cu-plului și bunurile pe care acesta le deține. În plus, deși custodia este comună, toți cei șase copii - naturali sau adoptați - ai cuplului vor locui împreună cu mama lor. „News of The World” informează că Brad Pitt și Angelina Jolie au început pregătirile pentru separare în decembrie, când au vizitat o firmă specializată în divorțuri din Los Angeles. „Documentul a fost semnat la începutul lui ianuarie. Și Brad și Angelina l-au semnat. Acesta este similar unui acord prenupțial, însă pentru separarea unui cuplu care nu este căsătorit legal. A fost clar că vor ca lumea să știe că amândoi vor fi parte în creșterea și educarea copiilor. Angelina va fi însă cea care va sta tot timpul cu ei”, a declarat o sursă citată de „News of The World”, care a adăugat că nu s-a stabilit o dată începând cu care documentul să producă efecte. Zvonurile privind despărțirea cuplului Jolie-Pitt circulă de luni de zile. Cuplul a lipsit de la ceremonia Golden Globes de săptămâna trecută, chiar dacă pelicula „Inglourious Basterds” în care a jucat Brad Pitt era printre nominalizați. În plus, Pitt a fost văzut singur, vineri, la evenimentul de strângere de fonduri pentru Haiti, „Hope For Haiti Now”.